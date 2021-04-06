РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. В городском округе Мытищи 10 апреля пройдет День социально-правовой защиты, будут организованы бесплатные консультации по различным вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, уголовного и иных отраслей права, сообщается на сайте администрации горокруга.

Союз «Мытищинская торгово-промышленная палата» приглашает всех жителей и гостей округа, представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, представителей общественных организаций принять участие в публичном мероприятии «День социально-правовой защиты и здорового образа жизни». Мероприятие пройдет 10 апреля с 11:00 на третьем этаже ТЦ 4DAILY (улица Мира, 32/2).

Партнерами события выступают администрация Мытищ, ТЦ 4DAILY и союз «Торгово-промышленная палата Московской области». В мероприятии примут участие общественные формирования союза МТПП, управление социальной защиты населения округа, МФЦ, Межрегиональная ассоциация дошкольных организаций «МАДО», РОО «Союз безопасности дорожного движения МО», общественные организации, финансово-кредитные и страховые организации, производители тематических товаров и услуг (ЗОЖ), представители малого и среднего предпринимательства.

Участники события смогут получить бесплатные консультации по различным вопросам гражданского, земельного, трудового, семейного, уголовного и иных отраслей права, в том числе по проблемам: взаимодействия с управляющими компаниями, ТСЖ, соседями, органами местного самоуправления по вопросам перепланировки и переустройства жилого помещения, порчи имущества путем затопления.

Также проведут консультации по вопросам снятия с регистрационного учета и выселения лиц из квартиры; вступления в наследство по закону и по завещанию, в том числе в случае необходимости судебной защиты прав; получения страхового возмещения по ОСАГО или КАСКО.

На мероприятии организованы: тематические лекции и круглые столы по актуальным вопросам выживания и устойчивости бизнеса; бесплатные консультации специалистов и экспертов Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата»; презентации и дегустации продуктов категории здорового образа жизни, изучение потребительского спроса и предпочтений.

Предварительная запись и дополнительные консультации по телефону 8(495)-510-31-34. E-mail: info@mytischi.tpprf.ru (с пометкой «10 апреля»). Союз «Мытищинская торгово-промышленная палата» https://mytischi.tpprf.ru/ru.