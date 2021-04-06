РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В Люберецкой областной больнице начал работу центр амбулаторной онкологической помощи с целью оказания своевременной, доступной и высококвалифицированной помощи пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
ЦАОП будет обслуживать основной поток пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них из таких округов, как Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.
В центре представлены все виды эндоскопических, ультразвуковых исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональная диагностика, лабораторные исследования. Для тех, кому необходимо проведение противоопухолевой терапии, на базе ЦАОП открыт дневной стационар на 10 коек.
Работа центра направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, проведение необходимых для установления диагноза исследований, которые помогают точно определить распространенность и стадию онкологии. После проведения всех обследований и постановки диагноза каждый пациент направляется на онкоконсилиум. Именно на этом этапе выбираются тактика и методы лечения.
Помимо диагностической миссии, расширен спектр оперативного вмешательства: абдоминальная хирургия, маммология, онкоурология, онкогинекология, операции на коже и мягких тканях.
Направление пациентов с подозрением на наличие онкологического заболевания на консультацию к врачу-онкологу в ЦАОП осуществляется врачами-терапевтами и узкопрофильными специалистами в поликлиниках.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии