РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В Люберецкой областной больнице начал работу центр амбулаторной онкологической помощи с целью оказания своевременной, доступной и высококвалифицированной помощи пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

ЦАОП будет обслуживать основной поток пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них из таких округов, как Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

В центре представлены все виды эндоскопических, ультразвуковых исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональная диагностика, лабораторные исследования. Для тех, кому необходимо проведение противоопухолевой терапии, на базе ЦАОП открыт дневной стационар на 10 коек.

«Больше нет необходимости ехать в другой округ для получения тех или иных услуг по онкологическому профилю. Центр амбулаторной онкологической помощи позволит сделать онкопомощь доступной и своевременной более чем для 450 тыс. жителей. Пациентам доступна медицинская помощь по следующим профилям: лучевая терапия, хирургия и химиотерапия», – отметил главный врач больницы Дмитрий Семенцов.

Работа центра направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, проведение необходимых для установления диагноза исследований, которые помогают точно определить распространенность и стадию онкологии. После проведения всех обследований и постановки диагноза каждый пациент направляется на онкоконсилиум. Именно на этом этапе выбираются тактика и методы лечения.

Помимо диагностической миссии, расширен спектр оперативного вмешательства: абдоминальная хирургия, маммология, онкоурология, онкогинекология, операции на коже и мягких тканях.

Направление пациентов с подозрением на наличие онкологического заболевания на консультацию к врачу-онкологу в ЦАОП осуществляется врачами-терапевтами и узкопрофильными специалистами в поликлиниках.