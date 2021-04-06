РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. На дорогах и во дворах подмосковного Красногорска после зимы выявили 2,6 тыс. дефектов асфальтового покрытия, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Дорожные и коммунальные службы приводят округ в порядок после зимы. В условиях сохранения устойчивой плюсовой температуры воздуха бригады производят полный комплекс работ: чистят и красят остановки, моют ограждения, тротуары и малые архитектурные формы.

Продолжается оцифровка ям на дорогах и во дворах: выявлено 2,6 тыс. дефектов дорожного полотна, при этом 1,3 тыс. уже устранили.