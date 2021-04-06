РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Детский сад в жилом комплексе «Ангелово-резиденц» планируют достроить в мае этого года, сообщил замглавы администрации горокруга Тимур Магомедов.

Магомедов осмотрел ход строительства детского дошкольного учреждения во вторник.

«В рамках своих полномочий мы мониторим не только социальные объекты, которые подлежат передаче в муниципальную собственность, но также те, которые будут эксплуатироваться частными операторами. Детский сад, который мы осмотрели, является таким», - сказал Магомедов.

Он пояснил, что детсад рассчитан на 120 воспитанников. Строительство объекта идет с отставанием, первоначально его должны были сдать в начале 2020 года. На темпы строительства повлияла пандемия коронавируса.

«Готовность детского сада высокая, около 75%. Застройщик обещает его сдать в эксплуатацию к маю нынешнего года, и в сентябре данный детский сад запустить», - отметил Магомедов.

Детский сад строят по индивидуальному проекту. Здесь обустроят группы с игровыми комнатами, музыкальный и спортивный залы, пищеблок. На территории оборудуют прогулочные площадки.

В дальнейшем на территории ЖК планируют построить еще один детский сад – муниципальный - на 154 места и школу на 550 мест. По контракту, оба объекта должны построить до конца 2023 года.

По словам представителя компании-застройщика АО «Росинка-сервис» Виктора Сердечного, заселение жилого комплекса «Ангелово-резиденц» начали в 2020 году. В настоящий момент заселено около 40 домов из 56. В ЖК планируется около 1,5 тысячи жителей.