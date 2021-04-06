РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Новый компьютерный томограф начал работать в инфекционном центре Подольской городской клинической больницы в деревне Бородино, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».​ Он используется для проведения диагностики пациентам с Covid-19 и подозрением на него.

Ранее пациентов с коронавирусом приходилось направлять на исследования в другие медицинские организации. Теперь же диагностика заболевания стала доступна и в инфекционном центре в Бородине. Аппарат работает в круглосуточном режиме, в сутки проводится порядка 60 исследований.