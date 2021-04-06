РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. 36-летнего местного жителя задержали в подмосковном Красногорске за серию грабежей из квартир, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о том, что знакомый, находясь в ее квартире на улице Железнодорожной, нанес ей телесные повреждения и открыто похитил мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 5 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 36-летнего местного жителя. Установлено, что злоумышленник причастен к совершению аналогичного преступления на территории горокруга Красногорск. Общая сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ – «Грабеж».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.