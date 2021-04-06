РИАМО - 6 апр. Правоохранители разыскивают женщину, которая жарила пищу на Вечном огне в подмосковном городе Пушкино, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой женщина у мемориала «Скорбящая мать» занималась приготовлением пищи. По данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка.

«Полицейские принимают меры к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным СМИ, женщина жарила на сковородке яичницу.

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