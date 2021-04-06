РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. По 11 апреля на территории городского округа Мытищи проводятся ярмарки «Постный день», их можно посетить на площади у ДК «Яуза» и в поселке Пироговский на улице Сазонова, 5б, сообщается на сайте администрации горокруга.

На ярмарках представлены продукты питания для людей, соблюдающих пост, а также мясные и рыбные деликатесы для празднования Пасхи.

Здесь также можно купить орехи и сухофрукты, кондитерские изделия, чаи, большой выбор мясомолочной продукции (сыры, колбасные изделия, молочные продукты), продукты пчеловодства, белевскую пастилу, товары для дома, одежду и обувь для всей семьи, кожгалантерею, подарки, рыбную продукцию из Владимира и Мурманска, прибалтийские меховые изделия.

Товары предоставлены производителями Прибалтики, а также российских городов и регионов – Татарстана, Осетии, Камчатки, Липецка, Чувашии, Краснодарского края, Башкирии, Архангельской области, Перми, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тулы, Коломны и Сочи.