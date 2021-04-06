РИАМО - 6 апр. Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» дадут возможность зрителям Кубка России по футболу выбрать комментатора на финальную игру, сообщает пресс-служба соцсети.

Матч 1/4 финала Кубка между тульским «Арсеналом» и ЦСКА, который пройдет 8 апреля, будет показан сразу в трех параллельных трансляциях. Благодаря технологиям видеосервисов соцсетей пользователи впервые смогут повлиять на контент и определить, кто будет вести репортаж с финала турнира.

Игру «Арсенал» – ЦСКА прокомментируют в разных видеопотоках Артем Борисов, Кирилл Дышловой и Денис Наливайко. В каждой из трансляций в ОК и VK будет доступен опрос, в котором пользователи смогут выбрать, какой комментатор им понравился больше. Кроме того, при принятии решения будет учитываться успешность трансляции: показатели смотрения и реакций зрителей на нее.

Другие матчи четвертьфинала Кубка России «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» также пройдут с интересными изменениями в комментаторском составе.

Так, игру «Сочи» и «Локомотива» 7 апреля вместе с Денисом Наливайко прокомментирует спортивный журналист и игрок популярной любительской команды «Амкал» Дмитрий Егоров. А с матча «Крылья Советов» – «Динамо», который пройдет 8 апреля, впервые на Кубке России репортаж будет вести пара комментаторов разных полов – Игорь Кытманов и Наталья Юрина.

Игру «Уфы» и «Ахмата» (7 апреля) прокомментирует Владислав Прусов. Все игры будут транслироваться в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте», а также на Спорт Mail.ru.

Первые два матча (игры «Сочи» – «Локомотив» и «Ахмат» – «Уфа») пройдут 7 апреля в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игры можно будет с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсетей, приложениях на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.

Трансляции и обзоры лучших моментов 1/8 финала Кубка в социальных сетях посмотрели более 5 млн зрителей. Общее количество просмотров контента составило 15 млн на всех площадках.