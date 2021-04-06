РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках открылся в штатном режиме после эвакуации, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации округа.

Эвакуация посетителей началась в 12:55 после сообщения о минировании, закончилась в 13:15. Всего эвакуировали 4551 человека, из них 50 детей, а также 370 сотрудников.

В 17:00 торговый центр заработал в штатном режиме. Кинологи не обнаружили взрывных устройств.