РИАМО - 6 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в программу реновации старого жилфонда столицы 12 новых стартовых площадок для строительства домов под переселение, таким образом в программу вошло уже 500 стартовых площадок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новые площадки расположены в 6 округах и 10 районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 225,4 тыс. кв. м жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей.

Четыре площадки для второй волны реновации находятся на месте домов, которые снесут в рамках первого этапа программы.

На севере Москвы для стартовой площадки в Савеловском районе выбрали 2-ю Хуторскую улицу, вл. 31А.

На северо-востоке одну площадку выбрали в Алексеевском районе на улице Кибальчича, вл. 11, корп. 3 (корп. 2,3,4). Три в Лосиноостровском районе по адресам: Изумрудная улица, вл. 44, з/у 1; з/у 2 и Тайнинская улица, вл. 16, корп. 1. И еще один в Останкинском районе на улице Бочкова, вл. 11А.

На востоке Москвы новая стартовая площадка появится в районе Богородское на Игральной улице, вл. 1.

На юго-востоке Москвы один участок находится в районе Выхино-Жулебино на Ташкентской улице, д. 14, корп. 1, а другой в Рязанском районе на Рязанском проспекте, вл. 49, корп. 1,2,3,4.

На юге города одну стартовую площадку выбрали в Даниловском районе на Дербеневской улице, вл. 22, а вторую в районе Нагатино-Садовники на Нагатинской улице, вл. 1.

В новой Москве площадка для реновации предусмотрена в городе Троицк на Спортивной улице вблизи вл. 9.

Также градоначальник Москвы исключил из перечня одну ранее выбранную площадку на юго-западе города в районе Академический на Новочеремушкинской улице, вл. 10, корп. 1. Такое решение обусловлено наличием ограничений, препятствующих строительству.

Всего в Москве для реновации подобрали уже 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн. кв. м.