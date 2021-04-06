РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали плановую проверку хода строительства многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Инвест-строй», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На объекте ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания, монтажу внутренних и наружных стен.

«Строительство объекта Главгосстройнадзор держит на контроле. Согласно проекту, общая площадь квартир в 26-этажном доме составит почти 12 тыс. кв м», – добавил Гарибян.

Прогнозируемый срок завершения работ – третий квартал 2022 года.