РИАМО - 6 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с замглавы администрации Балашихи Михаилом Объедковым обсудил с жителями деревни Дятловка первый этап благоустройства будущего сквера, который планируют завершить к 9 мая, сообщили в пресс-службе парламентария.

С инициативой разбить небольшой сквер и установить стелу героям, погибшим в Великой Отечественной войне, выступили жители деревни.

«В этом году проведем работы по очистке и выравниванию территории, перенесем столб электропередачи. Здесь рядом проходит газ, линии электропередачи – важно соблюсти все охранные зоны, при этом сделать будущий сквер уютным, чтобы здесь можно было бы собираться в памятные даты», – сказал Объедков.

Первый этап работ по благоустройству сквера планируют завершить к 9 мая, а в следующем году установят стелу героям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Ефимов попросил краеведа деревни Татьяну Алешину начать формирование списка фамилий фронтовиков, а также обсуждение вариантов исполнения памятника для изготовления эскиза.

«Изготовление и установку памятной стелы включим в программу инициативного бюджетирования на 2022 год (программа 2021 года уже сформирована). Это дорогостоящие работы, которые важно согласовать с жителями деревни», – подчеркнул парламентарий.