РИАМО - 6 апр. Курс евро во вторник превысил 91 рубль, доллар перешагнул за отметку в 77 рублей впервые с осени прошлого года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 апреля, составляет 76,38 рубля. Евро регулятор оценил в 90,18 рубля.

По данным на 15:44 (мск), доллар торгуется по 77,03 рубля (+0,84%), евро достиг показателя 91,09 рубля.

На ослабление рубля сейчас влияет геополитическая неопределенность.