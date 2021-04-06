РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Депутат Подольска Михаил Чириков по просьбе жителей будет добиваться отмены знаков, запрещающих парковку на Тепличной улице.

Чириков 4 апреля встретился с жителями микрорайона Силикатная-2 по вопросу запрещающих знаков 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия (с 8:00 до 20:00) вдоль Славянского бульвара на Тепличной улице.

«Теперь жителей эвакуируют согласно ПДД, а раньше эвакуировали только тогда, когда планировалась уборка снега, но заранее предупреждали. Соответственно теперь могут эвакуировать в любой день, когда действуют запрещающие знаки. В ходе встречи приняли решение добиться отмены данных знаков», - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также депутат готовит предложение об изменении заезда автобуса №30 через улицу Московскую или переносе остановки «Тепличная» (рядом с храмом) на остановку «Тепличная», где останавливается автобус №1045.

Также он планирует начать согласование маршрута социального автобуса №31, который должны запустить в начале 2022 года через Рязановское шоссе или через улицу Московскую, добиться установки знака «Жилая зона».