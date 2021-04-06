РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 апр. Космический фестиваль, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, стартует в Королеве 10 апреля, сообщил глава города Александр Ходырев.

Фестиваль продлится до 18 апреля, он посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина.

«На наших общественных пространствах пройдут познавательные мастер-классы для детей и их родителей, красочные мероприятия и интерактивные программы. В субботу в 11:00 на Центральной площади состоится торжественное открытие фестиваля», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

На фестивале пройдут квест, мастер-классы, концерт, спектакль. На Акуловском водаканале в 11:00 проведут флешмоб и парад космических колясок.

10 апреля праздник пройдет и в общественном пространстве микрорайона Юбилейный. Там гостей с 14:00 ждут мастер-классы и развлекательная программа.

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