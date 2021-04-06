РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В центральной детской библиотеке «Бригантина» Люберец 7 апреля пройдет онлайн-викторина, посвященная освоению космоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

7 апреля библиотека приглашает юных жителей Люберец на онлайн-мероприятия. В 11:00 стартует викторина, посвященная освоению космоса, «Космическая азбука».

В 12:00 начнется обзор книг о космосе и космонавтах«Библионавигатор».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/cdb.brigantina/.