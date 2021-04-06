РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В городском округе Люберцы работают почти 600 спортивных объектов, на которых проводятся тренировки по различным дисциплинам, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Спортивных объектов на территории округа много, но не больше, чем хотелось бы жителям. Мы регулярно получаем обращения от горожан с просьбой построить новый комплекс для занятий тем или иным видом спорта. Обеспечивая доступность объектов, мы повышаем интерес жителей разного возраста к занятиям физкультурой и спортом», - сказал куратор окружного ЦУР, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что на сегодня в округе открыты почти 600 объектов, на них проходят тренировки по разным спортивным дисциплинам, а также работают различные секции.

В число спортивных объектов округа входят стадионы «Балятино», «Торпедо», «Электрон», «Урожай», «Труд», более 170 плоскостных сооружений - мини-стадионы и спортивные площадки, порядка 100 спортивных залов, свыше 10 бассейнов.