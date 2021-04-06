РИАМО - 6 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку территорий столицы к 30 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Несмотря на позднее схождение снега, до конца апреля все работы по уборке будут завершены. Таким образом, рабочим предстоит провести уборку городских и внутридворовых территорий, промыть фасады жилых домов, выполнить работы по разметке дорожного полотна, покрасить и промыть дорожные знаки и указатели.

Также в апреле будут промыты транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы.

Еще наведут порядок на объектах энергоснабжения, вентиляционных шахтах. Кроме того, высадят более 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников. В работах будут задействованы более 43 тыс. рабочих и свыше 18 тыс. единиц дорожно-уборочной техники.

Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля. В нем смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители Москвы, желающие помочь в уборке мегаполиса.

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