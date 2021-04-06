РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Депутат Подольска Инна Горкавая организовала участие школьников округа в областном конкурсе чтецов «Вселенная семьи», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» Горкавая организовала участие обучающихся в школе №34 в шестом ежегодном областном конкурсе чтецов на государственном и национальных языках народов, проживающих в Подмосковье, «Вселенная семьи».

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности для укрепления института семьи в России. Через институт семьи возможно всесторонне социальное развитие личности и патриотическое воспитание.