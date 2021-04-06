РИАМО - 6 апр. Столичные педагоги во время пика распространения коронавирусной инфекции продолжали выполнять свою работу в дистанционном формате, в связи с этим заслуги работников образовательных учреждений следует отметить, сообщила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

«У нас отметили выдающийся, самоотверженный труд медиков. А как отметить очень серьезную работу наших педагогов? Это было бы правильной инициативой со стороны Московской городской думы. Практически все сегодня сошлись на мысли о том, что учителя, руководители образовательных организаций работали также самоотверженно», - отметила Лазутова.

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович предложил от лица двух комиссий направить совместное обращение к мэру столицы Сергею Собянину с рассмотрением этого вопроса.

«Мне кажется, что это будет лучше всего – и Московская дума и общественная палата. Это будет точно и логично. Вряд ли кто-то будет против этого», - отметил Бунимович.

Весной прошлого года из-за распространения коронавируса московские школьники перешли на дистанционный формат учебы. Учащиеся вернулись за парты только 1 сентября 2020 года. Однако с 5 октября из-за роста новых случаев заражения Сovid-19 учащиеся с 6-11 классы вновь перешли на дистанционное обучение. На очную учебу они вернулись только 18 января 2021 года.