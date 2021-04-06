РИАМО - 6 апр. Специалисты Мосгорнаследия выдали предписание о приостановке незаконных работ в памятнике архитектуры XIX века на улице Большая Ордынка, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом, расположенный по адресу: Большая Ордынка 14, строение 20, обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Его собственник попытался провести ремонт без официального разрешения департамента культурного наследия Москвы.

«Нам стало известно, что правообладатель начал работы в памятнике самовольно, без разрешения Мосгорнаследия. Это недопустимо, поскольку такой ремонт может серьезно исказить исторический облик старинного здания. Все работы были остановлены, ведется административное расследование», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В момент проверки пользователь проводил работы по стяжке полов, штукатурке стен, монтажу оконных заполнений, раскрытию оконного проема, креплению сетки к стене в помещении первого этажа.

Теперь ему предстоит провести законные работы по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.