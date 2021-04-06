РИАМО - 6 апр. Законопроект о внесении изменений в закон «О занятости населения в Российской Федерации» позволит передать полномочия в сфере занятости на федеральный уровень и создать единые условия по всей стране по поиску работы, также в сфере особого внимания – интересы инвалидов, сотрудников предпенсионного возраста, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Во вторник в Москве прошел круглый стол, на котором обсудили законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развития рынка труда Российской Федерации)».

«В соответствии с Конституцией РФ всем гражданам нашей страны гарантировано право на труд и социальную защиту от безработицы. Правовые, экономические и организационные основы государственной политики по вопросам содействия занятости населения на сегодняшний день определены федеральным законом от 1991 года. С момента его принятия прошло почти 30 лет. За это время существенно изменилась структура отечественного рынка труда», — сказал Шапошников.

Он добавил, что поменялись технологии, в том числе активно развиваются цифровые технологии, и органам службы занятости тоже надо модернизироваться.

По словам Шапошникова, законопроект, разработанный партией «Единая Россия» и внесенный в Госдуму, предполагает передачу полномочий в сфере занятости на федеральный уровень. Благодаря этому будут созданы единые условия по получению услуг по поиску работы и предоставлению трудовых гарантий для всех жителей России.

Шапошников уточнил, что этому поспособствует электронная цифровая платформа «Работа в России». Благодаря этому сервису будут облегчены бюрократические процедуры по получению справок от работодателей и граждан, дистанционное трудоустройство станет доступнее, соискатели получат доступ к единому банку вакансий.

«Широкое общественное обсуждение данного закона, которое мы первыми начали на площадке партии «Единая Россия», позволит учесть ряд замечаний к документу со стороны работников и работодателей, профсоюзов, профессионального и экспертного сообщества», — подчеркнул Шапошников.

Он отметил, что особое внимание уделено интересам инвалидов, сотрудников предпенсионного возраста, молодым специалистам. Стоит задача выработать эффективные механизмы, которые будут стимулировать компании принимать на работу граждан, нуждающихся в особой поддержке. Помимо этого, предусмотрены условия, согласно которым компаниям будет выгоднее брать на работу в первую очередь жителей России, а не трудовых мигрантов.

«На основе прозвучавших сегодня замечаний партийная рабочая группа подготовит поправки, которые поступят на рассмотрение наших коллег из Государственной думы ко второму чтению документа», — заключил Шапошников.