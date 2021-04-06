РИАМО - 6 апр. Учащиеся школ Московской области продолжают участвовать в испытаниях Всероссийской олимпиады школьников, ребята завоевали уже 61 диплом, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Ребята уже продемонстрировали свои знания по химии, экономике, французскому языку, истории, праву и физике. В копилке Подмосковья пока 61 диплом: 12 победителей и 49 призеров», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в этом году 423 участника представляют регион на заключительном этапе олимпиады по 24 предметам.

«Ребята показывают достойные результаты, верю в их успех. Испытания продолжаются, желаю удачи нашим школьникам», - добавила руководитель подмосковного Минобразования.

В этом году для участников заключительного этапа олимпиады увеличены выплаты. Школьники, которые принимают участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, с этого года будут получать по 100 тыс. рублей, призеры этого этапа – по 300 тыс. рублей, а победители – по 500 тыс. рублей. Ранее выплаты были только для призеров и победителей – 100 и 200 тыс. рублей соответственно.