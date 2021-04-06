РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Люберецкая спортсменка Диана Ермакова вошла в состав сборной команды Московской области, которая выступит на международных соревнованиях по боксу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Первенство состоится с 10 по 24 апреля в польском городе Кельце.

«Впервые в истории российского бокса от одного региона на первенство мира среди юниоров отобрались восемь человек. Среди них – люберчанка Диана Ермакова. Желаю спортсменке удачи на международном турнире!» - сказал Ружицкий.

В состав сборной Московской области вошли Диана Ермакова из Люберец (48 кг), Роберт Бадалян из Климовска (49 кг), Алина Кантемирова из Королева, Дарья Пантелеева из Дмитрова (60 кг), Анастасия Холуева из Ступина (69 кг), Маргарита Зуева из Пушкина (75 кг), Михаил Усов из Подольска (75 кг) и Ксения Олифиренко из Королева (81 кг).