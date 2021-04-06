На этой неделе жителей Московского региона ждут погодные качели – очередное возвращение из весны в зиму и обратно. Синоптики прогнозируют штормовой ветер, мокрый снег, похолодание, а ко всему прочему – резкие скачки атмосферного давления. Надолго ли в Москве задержится ненастье и когда погода вновь наладится, читайте в материале РИАМО.

Иллюзия весны

Неделя началась на позитиве – в понедельник в Москве и Подмосковье ярко светило солнышко, а температура воздуха была на пару градусов выше нормы.

Однако уже во вторник днем, 6 апреля, погода начала портиться – небо затянуло серыми облаками, а ветер к полудню усилился до 15 -17 метров в секунду. По данным Гидрометцентра России, из-за усиления ветра в столице и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 6-7 часов вечера.

Виной тому – большой скандинавский циклон. Тем не менее, сильный южный ветер не помешал воздуху прогреваться – температура в Москве днем достигла плюс 10 градусов, сообщает сайт «Метеоновости».

Однако, по словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это лишь «иллюзия весны». В середине рабочей недели москвичей ждет «испытание непогодой»: сильные осадки и похолодание.

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Атака зимы

Приближение атмосферного фронта почувствуется уже совсем скоро – во вторник вечером ожидается дождь. В среду, 7 апреля, погода в Москве и Подмосковье продолжит портиться: будет ветрено и облачно, осадки усилятся.

Пик ненастья придется на четверг, 8 апреля. В Московский регион придет циклонический вихрь с Балкан, который принесет сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Обложные ливни в дневные часы из-за похолодания станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, из-за чего начнет формироваться временный снежный покров», - рассказал Евгений Тишковец в Instagram.

По его прогнозам, всего может выпасть более трети от месячной нормы осадков – около 17 миллиметров, а по некоторым данным – до 20 миллиметров, то есть половина нормы. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

При этом температура воздуха днем понизится до 3-6 градусов, однако в минус все-таки не уйдет. Как ранее сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, отрицательных температур уже не ожидается.

А вот на дорогах в этот период будет опасно – лужи по утрам затянет льдом. Поэтому тем, кто уже успел переобуться в летнюю резину, нужно быть очень осторожными.

Ненастье в Москве и Московской области продлится до пятницы, 9 апреля.

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Барическая пила

Резкие перепады на этой неделе ожидаются не только в плане погоды, но и атмосферного давления, что крайне неблагоприятно для метеозависимых людей.

Как рассказал главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, до 7 апреля изменения атмосферного давления будут незначительными, но уже 8 апреля оно резко опустится – с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а 9 апреля – поднимется до 755, в выходные – до 760 миллиметров ртутного столба.



«Колебания атмосферного давления будут достигать 14-29 единиц за сутки, что напоминает барическую пилу и чревато недомоганием метеозависимых людей», - написал Тишковец в Instagram.

Это можно сравнить с погружением в шахту на глубину 150 метров, а затем – резким подъемом вверх, на уровень московских высоток.

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Когда опять потеплеет

Впрочем, уже в выходные, если верить синоптикам, погода наладится – в Московском регионе вновь будет тепло и солнечно.

«Благодаря выходу антициклона 10 и 11 апреля (суббота и воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха вкупе с теплым южным ветром усилится – до плюс 9-14 градусов», - сообщают «Метеовести».

Как отмечают синоптики, среднесуточная температура воздуха превысит плюс 5 градусов, что означает начало фенологической весны. Такие температурные показатели в предстоящие выходные уже точно позволят автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю.

На следующей неделе, с 12 по 18 апреля, в Москве ожидается теплая и малооблачная погода без осадков. В это время в столичный регион начнет поступать теплый и сухой воздух из Средней Азии.

По данным сайта «Метеовести», в середине апреля температура воздуха начнет резко расти: по ночам воздух будет остывать не ниже плюс 3-8 градусов, а днем можно ждать настоящее весеннее тепло – плюс 13-18 градусов, что соответствует климатическим показателям первой декады мая.

Что касается остатков снега, то они могут окончательно исчезнуть к 13 апреля.

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