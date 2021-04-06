РИАМО - 6 апр. Контрольная проверка боеготовности Российской армии началась во всех военных округах страны, военнослужащие отправились на полигоны для учений, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках проверки запланировано около 4 тыс. различных учений. От офицеров потребовали качества занятий и безопасность при передвижении эшелонов и военной техники.

В Восточном военном округе в рамках учений проводится проверка комиссией Генштаба. Основные учебно-боевые маневры пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский.

В других военных округах России контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.