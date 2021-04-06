РИАМО - 6 апр. В Сергиевом Посаде открылся центр помощи при ДТП, это уже восьмое подобное заведение на территории региона, передает корреспондент РИАМО.

«Это восьмой наш центр, который открылся в Подмосковье. Будет открыто еще порядка 10, согласно указанию губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.). Центры дают хороший положительный результат, поэтому я уверена, что и жители округа Сергиев Посад это оценят», - сказала генеральный директор Региональной общественной организации содействия предупреждению ДТП «Союз безопасности дорожного движения» Подмосковья Светлана Заболоцкая.

По ее словам, сотрудники центра оказывают информационно-правовую поддержку людям, попавшим в ДТП. Также они помогают в фотофиксации и оформлении необходимых документов на месте аварии или готовы ответить на вопросы по телефону горячей линии.

Сотрудники останутся участниками ДТП на линии до тех пор, пока не получат корректно заполненный европротокол. А если у участников аварии появятся разногласия, то их направят в стационарный центр, в котором дежурит сотрудник ГИБДД и сотрудник организации «Союза безопасности дорожного движения».

Центры помощи при ДТП организуют в муниципалитетах с высокой транспортной загрузкой. В городском округе Сергиев Посад центр находится по адресу: город Сергиев Посад, улица Вознесенская, 55, коворкинг-центр «Старт». Центр работает без выходных.