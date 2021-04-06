РИАМО - 6 апр. За первые три месяца этого года в электричках оставили почти 100 пакетов и сумок, самые необычные вещи – букет роз, монитор от компьютера и мотоэкипировка, сообщили РИАМО в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Так, 8 марта в одном из вагонов был найден букет роз. Мужчина ехал поздравлять любимую девушку, заговорился по телефону и забыл цветы. Вспомнил о пропаже сразу же, но поезд уже уехал. Чтобы спасти праздник, молодой человек заказал такси и отправился на конечную станцию, где и забрал букет.

Еще в одной из забытых коробок был найден новый монитор от компьютера. В марте байкер с 20-летним стажем забыл в электропоезде эксклюзивную мотоэкипировку, подготовленную и расписанную художником по авторским эскизам.

А 26 марта пассажир забыл электроакустическую гитару. История закончилась хорошо – музыкальный инструмент смогли найти и вернуть.

В случае обнаружения бесхозных вещей работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.