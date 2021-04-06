РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Воспитанникам детского сада поселка Красково Люберец разъяснили правила пользования автокреслом в ходе соцраунда «Маленький пассажир – большая ответственность!». Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социального раунда в детском саду №1720 «Новости» поселка Красково провели акцию «Я – главный пассажир!». Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, а также на популяризацию использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Инспектор ГИБДД рассказал детям о назначении автокресла и правилах его использования. Ребята в качестве наглядного пособия использовали плюшевого мишку, которого самостоятельно старались пристегнуть к детскому автокреслу. Полицейские следили за правильностью всех действий, помогая исправлять допущенные ошибки, поскольку неправильно застегнутый ремень не обеспечит безопасность маленького пассажира.

В завершении акции ребята получили в подарок от инспектора световозвращающие наклейки.