РИАМО - 6 апр. В столице темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией составляют 1-3% в неделю, при этом то, что ранее школьники были переведены на дистанционное обучение, помогло избежать дополнительной нагрузки на здравоохранение, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по столице Юлия Кобзева.

«С середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно – порядка 1-3% в неделю. Ситуация остается достаточно напряженной, и не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия», - сказала Кобзева на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Она добавила, что в свое время перевод школьников на дистанционное обучение помог избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения столицы и заметно снизил темпы распространения заболевания среди этой возрастной группы.

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 747 новых случаев коронавируса, с начала пандемии выявили 1 038 190 случаев инфекции.

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