РИАМО - 6 апр. Работы в центре помощи при ДТП в Балашихе завершены, он откроется второго июня, сообщила генеральный директор Региональной общественной организации содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

«В Балашихе уже все готово. Они открываются второго июня», - сказала Заболоцкая.

По ее словам, в мае на территории Подмосковья могут появиться еще два центра. Один из них планируется открыть в Королеве, а второй - в Солнечногорске.

По указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева всего планируется открыть еще порядка десяти центров. Такие центры организуют в муниципалитетах с высокой транспортной загрузкой.