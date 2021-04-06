РИАМО - 6 апр. Неизвестные сообщили о заложенных бомбах в почти 30 московских торговых центрах днем во вторник, правоохранительные органы проверяют данную информацию, сообщает «Интерфакс».

«Угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города. В настоящее время проводится проверка этой информации», - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

По информации другого источника, из крупной гостиницы на Самарской улице в центре столицы эвакуировали около 1,5 тыс. человек после информации о якобы заложенном взрывном устройстве. Полицейские сейчас обследуют здание.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

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