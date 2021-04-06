РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. В эндоскопическом отделении Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе для пациентов открылась палата пробуждения от медикаментозного сна после проведения ряда диагностических процедур, работает палата один раз в неделю по средам, сообщил завотделением Дмитрий Кирейчук.

В отделении выполняются различные эндоскопические диагностические исследования (бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия), при которых обследуются верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиальное дерево, носоглотка, гортань. Также проводятся и лечебные манипуляции – это и реканализация, и полипэктомия, и эндосонография.

«Манипуляции не самые приятные, и порой даже болезненные, поэтому мы выполняем их под внутривенной седацией и под контролем анестезиолога. И далее переводим пациента в палату пробуждения. Ее назначение полностью соответствует названию – пациент здесь спокойно просыпается после диагностики, и что самое важное – под контролем анестезиолога», – сказал Кирейчук.

Он добавил, что можно провести два исследования под одной седацией, к примеру, гастроскопию и колоноскопию.

Работает кабинет пробуждения пока только один раз в неделю: по средам. Новшество уже опробовали больные, получающие лечение в стационаре онкодиспансера, а также все желающие провести необходимые исследования быстро и комфортно в рамках оказания платных услуг.

Записаться на прием можно в будние дни с 9:00 до 15:00 в эндоскопическом отделении онкодиспансера по адресу: Балашиха, улица Карбышева, 6 (здание Консультативно-диагностического центра, 2 этаж, эндоскопическое отделение).

Кроме того, сделать это можно по телефонам: 8(495)521-58-10 и 8(915)161-23-50.