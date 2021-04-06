РИАМО - 6 апр. Полицейские задержали 53-летнюю жительницу подмосковного Красногорска по подозрению в убийстве сожителя и своей подруги на почве ревности, она призналась в содеянном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля она пришла в квартиру, где жила вместе со своим знакомым, и уличила мужчину в измене со своей подругой. На почве ревности злоумышленница нанесла множественные удары ножом в грудь обоим.

После задержания женщина написала явку с повинной. Место происшествия осмотрели криминалисты, нож изъяли. Назначена судмедэкспертиза.

Возбуждено уголовное дело по п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу в качестве меры пресечения.