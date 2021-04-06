РИАМО - 6 апр. По информации федерального канала о противоправных действиях «профессиональных соседей» в отношении двух москвичек проводятся проверки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова​.

«Из информации следует, что после смерти мужа пожилой москвички, его долю в квартире унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали ее. В итоге появились так называемые «профессиональные соседи», которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли», – сказала Иванова.

Другая женщина, пример которой тоже приводится, вынужденно проживает с детьми у знакомых. После развода муж продал свою долю в квартире мужчине из Ижевска. Он уже заселился в нее и теперь создает невыносимые условия для проживания.

Следствие проводит проверочные мероприятия. Они направлены на то, чтобы установить все факты, которые были указаны в сюжете. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.