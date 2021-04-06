РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 апр. В Королеве 10 апреля пройдет акция по сбору макулатуры и крышечек от пластиковых бутылок, сообщается в Instagram-аккаунте организации «Волонтеры Королева».

Акция пройдет в магазине «Декатлон» на улице Коммунальной, 3.

«10 апреля с 12:00 до 18:00 состоится сбор макулатуры и крышечек от пластиковых бутылок. Приходите и сделайте свой вклад в развитие экологии в нашем городе», - говорится в сообщении.

Для сдачи макулатуры необходимо снять с бумаги кнопки, скрепки, файлы и другие детали и отсортировать ее. Сдать можно книги, тетради, газеты, журналы, рекламные буклеты, картон, гофрокартон, бумажную обрезь, архивы.

Не примут на акции туалетную бумагу, ячейки для яиц, бумажные салфетки, ламинированную бумагу, коробки для пиццы.