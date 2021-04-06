РИАМО - 6 апр. Подсветка появится на 1,5 тыс. пешеходных переходах в Подмосковье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках комплексного подхода по повышению безопасности дорожного движения в Подмосковье запланировано провести ряд мероприятий на дорожной сети. Комплексная работа позволяет не допускать повторные случаи ДТП в конкретных местах, устраняя существующие места концентрации дорожных аварий и предупреждая появления новых», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в 2021 году вдоль региональных дорог построят более 260 км тротуаров и 1,5 тыс. пешеходных переходов оборудуют направленной подсветкой.

Более 400 пешеходных переходов оборудуют специальными светодиодными маячками, вмонтированными в дорожное полотно. Это делается в тех местах, где невозможно построить линии освещения по техническим причинам, преимущественно в лесных массивах. Светодиоды будут слегка мигать и должны привлечь внимание водителя.

На региональных дорогах установят 5 тыс. знаков-шевронов «Направление поворота». Они позволяют снизить количество ДТП, связанных с выездом за пределы проезжей части. Еще знаки обладают улучшенными светоотражающими свойствами и эффективны в темное время суток.

Вдоль дорог установят более 30 км барьерных металлических ограждений. На дорогах также сделают 300 искусственных неровностей.

Более 260 км новых тротуаров построят вдоль региональных дорог в Подмосковье>>