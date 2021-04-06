РИАМО - 6 апр. Текущий апрель в столице будет близок к норме по числу часов солнечного сияния, в среднем в Москве солнце светит 170 часов за месяц, сообщается на сайте «Метеоновости».

В среднем за сутки солнце в столице светит 5-6 часов. Для прогрева воздуха этого вполне достаточно.

Однако бывали годы, когда апрель был пасмурным, например, в прошлом году. Солнце светило всего 38 часов, было прохладно - месяц в целом оказался на градус холоднее нормы, и было всего 5 дней с температурой выше +15 градусов.

Самым солнечным был апрель 2014 года, когда солнце светило 258 часов, что сказалось на температуре воздуха. За месяц было 5 дней с максимальной температурой выше 20 градусов.

В предстоящие выходные погода порадует москвичей теплом и солнцем.

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