РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В подмосковных Люберцах проверяют ряд сетевых магазинов «Магнит», куда поступили сообщения о минировании. Об этом «РИАМО в Люберцах» сообщил источник в экстренных службах.

Ряд магазинов сети «Магнит» проверяют во вторник после сообщений о минировании. На месте работают правоохранительные органы. Посетителей и сотрудников эвакуировали.

Ранее подобные сообщения поступили во все городские МФЦ и отдел судебных приставов. Помимо этого, в соседних Котельниках эвакуировали ТЦ «МЕГА Белая Дача».