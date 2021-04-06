РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 апр. Клуб «ВВА-Подмосковье» из поселка Монино стал победителем среди мужских команд сезона-2020/21 чемпионата России по регби-7, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Финал прошел в Краснодаре. Щелковские регбисты с разгромным счетом 24:5 обыграли «Владивостокских тигров», - говорится в сообщении.

По итогам соревнований «ВВА-Подмосковье» набрал 78 очков и выиграл турнир, оставив позади серебряного призера, клуб «Локомотив», и обладателя почетного третьего места – команду «Застава-7».