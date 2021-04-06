РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В подмосковном Подольске текст «Тотального диктанта» 10 апреля будет читать журналист, режиссер, писатель Александр Боярский, сообщается в группе «10 апреля 2021 Тотальный диктант в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

На центральной площадке «Тотального диктанта» 10 апреля в АНО ПО «Московский колледж информации и технологий» диктант прочитает журналист, режиссер, писатель, член Союза журналистов России и Союза писателей России Александр Боярский. Он снимает документальное кино и рекламу, ведет радио и телепередачи. Начало в 14:00.

С ним можно будет обсудить короткометражный фильм «Обещания», снятый по тексту «Тотального диктанта». Также на мероприятии расскажут о культурных и просветительских проектах в Подольске. На площадке будет работать фотозона.

Зарегистрироваться на площадку можно на сайте «Тотального диктанта» по ссылке. Количество мест ограничено.

В Подольске очный диктант пройдет по семи адресам: улица Комсомольская, 1, Московский областной колледж информации и технологий; улица Свердлова, 38, ДК «Октябрь», центральная библиотека; улица Революционный проспект, 32/34, библиотека №1 имени Павла Северного; проспект Юных ленинцев, 32, библиотека № 2; улица Молодежная, 9, библиотека № 12; микрорайон Климовск, проспект 50-летия Октября, 13, библиотека № 26; микрорайон Климовск, улица Ленина, 32, библиотека № 28.

Перед диктантом состоится премьера короткометражного фильма «Обещания» по сценарию автора текста «Тотального диктанта-2021» Дмитрия Глуховского. В нем расскажут историю, часть которой желающие и будут писать. В съемках фильма, который поставила Лана Влади, приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко.

Написать «Тотальный диктант» можно онлайн на сайте акции или дома, после чего нужно будет сдать на проверку до 13 апреля.