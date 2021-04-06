РИАМО - 6 апр. Таганский районный суд Москвы во вторник оштрафовал социальную сеть TikTok на 2,5 млн рублей за отказ от удаления постов, призывающих подростков идти на несанкционированные акции, сообщает Nation News.

Суд признал компанию виновной по ч. 2 с. 13.41. КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.

В России это приложение особенно популярно у подростков.