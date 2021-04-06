РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Рабочие отремонтируют перильное ограждение на Старосимферопольском шоссе в Подольске к 6 мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ограждение на автодороге. Он отметил, что на Старосимферопольском шоссе на протяжение месяца отсутствует ограждение на части автодороги. В частности, после поворота с Климовской эстакады в сторону Чехова.

Домодедовское региональное управление автомобильных дорог № 4 ГБУ Московской области «Мосавтодор» рассмотрело данное обращение и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор».

Работы по ремонту перильного ограждения тротуара на Старосимферопольском шоссе включены в производственную программу на 2021 год со сроком выполнения работ до 6 мая.