РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Александром Савеловым во вторник вручили ключи пяти обманутым дольщикам корпуса №5 ЖК «МАРЗ» в деревне Федурново, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Этого дня с нетерпением ждали 477 владельцев квартир, ведь сделать это они должны были еще в 2015 году – тогда планировалось сдать все корпуса ЖК «МАРЗ» в эксплуатацию, но сроки неоднократно переносили. Подвел инвестор, у которого отозвали лицензию на осуществление банковских операций, но администрация округа совместно с застройщиком привлекла новую компанию, и стройработы были завершены. 31 марта текущего года было получено разрешение от министерства жилищной политики региона на ввод в эксплуатацию 5-го корпуса.

«С этого момента здесь, на территории данного ЖК, больше нет обманутых дольщиков. Теперь они жители этого дома. Наконец-то все их ожидания и переживания завершились, и теперь можно приступать к освоению своих квартир, в ближайшее время оформить право собственности и делать ремонт», - сказал Любимов.

Вместе с Савеловым он вручил дольщикам ключи от пяти квартир, поблагодарил за терпение и пожелал уюта в их квартирах, чтобы жизнь в этом жилом комплексе приносила им только позитивные эмоции, радость и все самое хорошее.

По окончании торжественной части дольщики вместе с Любимовым и Савеловым осмотрели свои квартиры. Впереди подписание актов приема-передачи. Остальные собственники (всего их около 477) получат ключи до конца апреля.

Генеральный директор компании застройщика Константи Ганич в свою очередь поблагодарил жителей пятого корпуса за терпение и доверие к ним.

«Надеюсь, все жители будут здесь счастливы. Мы благодарны губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за оказанное нам доверие и помощь, а также министерству жилищной политики региона, администрации Балашихи, строителям, благодаря которым мы могли завершить этот проект, а дольщики - получить заветные ключи от квартир», - подчеркнул Ганич.

Проблемы дольщиков решают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства жилищной политики региона, а благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» собственное жилье в Балашихе становится доступнее.