РИАМО - 6 апр. Последний сантиметр снега, оставшийся на метеостанции на ВДНХ, растает 7 апреля, сообщается на сайте «Метеовести».

Между тем, на большинстве метеостанций Подмосковья снега уже нет. Следы снежного покрова остались лишь в Серпухове, Кашире и Павловском Посаде.

Выделяется из общей картины только «полюс холода» – Черусти, там высота сугробов пока составляет 17 см.

Однако синоптики прогнозируют снег на территории Московского региона в ночь на четверг. Но снежный покров не задержится надолго и растает уже через пару часов.

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