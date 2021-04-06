РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В детской центральной библиотеке «Бригантина» в Люберцах 8 и 15 апреля впервые состоится окружной исторический диктант, посвященный 60-летию полета первого космонавта Ю.А. Гагарина в космос, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Диктант посвящен 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Он проводится в формате тестирования. Принять в нем участие могут все желающие от 12 лет и старше. Задания формируются в двух вариантах для разных возрастных групп: для участников до 18 лет (включительно) и для участников от 19 лет и старше», - сказал Ружицкий.

Время выполнения заданий – 45 минут. Для участия необходимо подать заявку в соответствии с прилагаемой формой в Положении о диктанте, которое можно посмотреть на официальном сайте учреждения https://eseninka.ru/. Заявки принимаются с 1 по 6 апреля 2021 года (включительно) по электронной почте сdb.brigantina@yandex.ru или на бумажном носителе по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Мира, дом 19. Телефон для справок: 8(495)554-45-14.

12 апреля Россия отметит День космонавтики. В этот день в 1961 году мир был потрясен сообщением о том, что Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос. Виток вокруг Земли длился 108 минут. Событие, перевернувшее весь мир, связано с историей нашей страны.