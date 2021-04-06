РИАМО - 6 апр. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС об отказе во включении сведений в отношении ООО «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» о внесении сведений в отношении ООО «Монолит» в реестр по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контрактов на закупку пластифицированных радиозондовых оболочек.

«Заказчик представил акт экспертного исследования, где установлено, что обязательства по контракту выполнены поставщиком ненадлежащим образом. Однако компания представила письменные пояснения и письма от ряда производителей, согласно которым поставленный товар соответствует условиям контракта», – сообщили в пресс-службе.

Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности общества, однако заказчик позже обратился в суд. Арбитраж подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.