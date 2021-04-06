РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Юная жительница Люберец Александра Шишкова стала лауреатом I степени Международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн.

Александра Шишкова учится в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы. На конкурсе она выступила в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».

Жюри также отметило работу преподавателя Шишковой. Анна Птицына получила благодарственное письмо за высокий профессионализм.