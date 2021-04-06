РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. Торговый центр «МЕГА Белая Дача» эвакуировали в подмосковных Котельниках после сообщения о минировании, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации округа.

Прошел сигнал, что «ТЦ МЕГА Белая Дача» заминирован. Эвакуация посетителей началась в 12:55, закончилась в 13:15.

Всего эвакуировали 4551 человека, из них 50 детей, а также 370 сотрудников.

На месте работают сотрудники МВД и четыре экипажа ГИБДД, скорая помощь и пожарные. Кинологи пока на место не прибыли.